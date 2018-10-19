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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç....

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,046200 0,41 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,031022 0,40 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014032 0,38 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020676 0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,041250 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF 0,014225 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012077 0,47 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011425 0,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013809 0,39 NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,034342 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011329 0,06 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014122 0,04 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010822 0,04 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014276 0,03 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014082 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046735 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017544 0,07 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,051477 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020340 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050589 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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