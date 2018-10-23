Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Bursa saat food istanbul
Konkordato abartılıyor
Konkordato abartılıyor
e-ticarete karşı gelemeyiz
e-ticarete karşı gelemeyiz
Başkan vekili oldu
Başkan vekili oldu
Dünya evlerini süsledi
Dünya evlerini süsledi
Hint düğünü gözdesi
Hint düğünü gözdesi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063136...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063136 1,00 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060281 0,98 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043885 0,90 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035766 0,88 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056214 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011615 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028920 1,63 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034004 0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,067438 0,75 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029639 0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045665 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,061176 0,34 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,012343 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018792 0,69 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016373 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016526 0,16 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017482 0,16 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010839 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024949 0,29 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022025 0,29 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024519 0,20 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023268 0,19 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014682 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018219 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034766 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050730 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022377 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019430 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1