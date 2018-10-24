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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036424...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036424 1,84 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034390 1,66 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057136 1,64 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046225 1,58 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,043092 1,58 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011682 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029172 0,87 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034093 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030074 1,47 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,061769 0,97 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045986 0,70 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051781 0,42 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,067689 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019192 2,13 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017592 0,63 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016451 0,48 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014153 0,03 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014298 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024397 3,10 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024192 3,09 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015134 3,08 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015220 3,03 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024758 3,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050765 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020405 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017599 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019443 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048068 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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