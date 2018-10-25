BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020382 0,55 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013831 0,50 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,049138 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,040596 0,49 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052225 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012890 0,77 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012456 0,57 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012300 0,57 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012322 0,52 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,013299 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014158 0,04 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011351 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016468 0,01 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,017149 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050802 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016656 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019457 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,050071 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034813 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

