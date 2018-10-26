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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013889...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013889 0,42 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,049335 0,40 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026339 0,39 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045563 0,36 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032227 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012757 0,31 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011658 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022342 1,50 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,065983 1,47 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016471 1,42 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052599 1,42 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064020 1,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018048 0,95 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011743 0,71 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,012239 0,68 NN Hay. Em. Karma EYF 0,085323 0,66 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029156 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014018 0,75 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020264 0,70 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010021 0,58 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015193 0,48 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011172 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034837 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048134 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,047726 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,050775 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022421 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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