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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026784...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026784 1,69 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014095 1,48 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,022662 1,47 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,052729 1,45 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014220 1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012150 2,06 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011960 1,85 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012320 1,78 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012609 1,77 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012201 1,73 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016473 0,41 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011378 0,20 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014177 0,13 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010846 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019980 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034932 0,27 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019523 0,27 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050974 0,27 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048264 0,27 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018304 0,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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