BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027081 1,11 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,043497 1,06 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,022892 1,01 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020899 1,00 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014235 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012684 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023843 1,17 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016738 1,00 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048116 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013367 1,47 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012499 1,30 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012102 1,19 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012757 1,17 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012343 1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,018213 0,04 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013714 0,04 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014316 0,03 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014180 0,02 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010848 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034963 0,09 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019539 0,08 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016723 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048301 0,08 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017680 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

