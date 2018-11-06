BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0276100,77Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0212500,63AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0422410,59AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0503340,57Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0352320,56Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0130450,80Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0116910,52Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0180112,41Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0171512,24Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0451502,03AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0547681,94Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0510961,90Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF0,0887731,76Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0184211,31NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0102751,25NN Hay. Em. Den. Değ. EYF0,0553061,22AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0528841,01Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0151030,94Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0141070,86Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0203830,78Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0100510,44Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0166850,30Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0196190,07Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0504780,07Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0351070,07Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0484970,07Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0162380,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)