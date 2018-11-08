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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057758...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057758 0,86 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032703 0,86 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060667 0,85 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054684 0,83 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042088 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011641 0,47 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013116 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045077 1,28 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,093630 1,25 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051495 1,24 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022829 1,21 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028652 1,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,093199 1,13 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,049980 1,10 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,013319 1,05 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065659 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045365 0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014185 1,45 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020492 1,43 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014910 0,93 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015121 0,89 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010065 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023134 0,19 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,024696 0,17 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023517 0,17 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022934 0,17 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022441 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020606 0,08 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019646 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,051208 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035155 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048564 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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