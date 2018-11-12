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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082224 1,17 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055107 1,16 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082932 1,16 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,054323 1,07 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057657 1,07 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011687 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013768 3,02 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,061593 0,79 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050574 0,76 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029360 0,65 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011591 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018511 1,35 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016731 1,31 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014412 0,69 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014307 0,65 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016383 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022719 0,74 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014209 0,74 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014306 0,73 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023300 0,72 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022896 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035255 0,21 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,050688 0,21 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,048277 0,21 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019700 0,20 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022674 0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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