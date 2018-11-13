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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028516...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028516 1,17 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,052509 0,80 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,048567 0,76 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014819 0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,043141 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,013001 3,52 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012968 1,62 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012766 1,25 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013083 1,17 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013234 1,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016433 0,31 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010592 0,04 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014312 0,03 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011514 0,02 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014414 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,047462 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035281 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,048312 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016868 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019714 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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