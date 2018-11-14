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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028741...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028741 0,79 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017069 0,73 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021838 0,73 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,051987 0,73 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014956 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012960 0,57 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011679 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016668 1,82 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017138 1,58 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081048 1,49 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056578 1,44 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050417 1,38 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,086932 1,08 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013314 1,07 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013097 1,02 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012894 1,00 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018036 0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009752 0,40 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013625 0,35 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019682 0,33 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014515 0,23 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014851 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018496 0,12 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,051501 0,09 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019729 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048764 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035307 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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