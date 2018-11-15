Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya cumhurbaşkanlığı Murat Camadan
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021948...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021948 0,50 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,024161 0,49 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,023982 0,49 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017151 0,48 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,045622 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012996 0,28 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011683 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017284 0,85 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044244 0,81 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,091948 0,72 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081630 0,72 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102382 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,036408 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012946 0,75 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018148 0,62 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013808 0,61 Anadolu Hayat Em. Stand. EYF 0,027909 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019825 0,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013718 0,68 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014078 0,68 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010083 0,54 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015663 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,047539 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035337 0,08 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018510 0,08 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016892 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,050794 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1