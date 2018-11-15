BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021948 0,50 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,024161 0,49 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,023982 0,49 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017151 0,48 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,045622 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012996 0,28 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011683 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017284 0,85 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044244 0,81 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,091948 0,72 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081630 0,72 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102382 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,036408 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012946 0,75 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018148 0,62 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013808 0,61 Anadolu Hayat Em. Stand. EYF 0,027909 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019825 0,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013718 0,68 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014078 0,68 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010083 0,54 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015663 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,047539 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035337 0,08 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018510 0,08 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016892 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,050794 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

