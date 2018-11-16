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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029181...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029181 1,38 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015161 0,89 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,049434 0,82 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017281 0,76 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,052572 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028496 1,16 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066845 0,32 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,094917 0,30 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021812 0,29 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064883 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014201 1,54 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013246 1,46 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013093 1,41 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013535 1,38 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013406 1,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015735 0,46 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009783 0,45 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016790 0,42 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010116 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020307 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023020 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019756 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022734 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048831 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,050829 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035361 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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