Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Ebru Trabzon Ebru Esmen Mete
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz
Çağrı Merkezi yenilendi
Çağrı Merkezi yenilendi
Revitacare HairCare Uygulaması ile Sağlıklı Saçlar
SAĞLIKLI SAÇLARIN SIRRI BU HABERDE

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç....

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017170 0,10 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,054486 0,05 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018099 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,049968 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016691 0,60 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011512 0,55 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,015609 0,51 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015945 0,44 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016011 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010206 0,62 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011652 0,52 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020432 0,41 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014423 0,40 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014602 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,022893 0,25 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022070 0,21 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,024426 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022319 0,18 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,023616 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,051752 0,09 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018587 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048998 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019824 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035483 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1