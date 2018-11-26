BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028791 0,37 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,049234 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,043700 0,31 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,045829 0,31 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015127 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013001 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023526 0,97 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016750 0,89 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050801 0,75 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017229 0,59 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044102 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013587 0,47 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016410 0,46 MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,022880 0,46 Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,017120 0,45 Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,056656 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011104 0,34 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016997 0,24 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009584 0,23 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,020518 0,21 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016934 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,051830 0,21 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019891 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049164 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035603 0,21 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017015 0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

