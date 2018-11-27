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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç....

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053659 1,45 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029190 1,39 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032714 1,13 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,052599 1,02 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015170 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013068 0,52 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011569 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017515 1,66 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023910 1,63 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,054095 1,09 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044576 1,07 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016922 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014221 2,07 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013268 2,05 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013569 1,58 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013439 1,56 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013576 1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014327 0,48 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013614 0,35 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019638 0,32 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009609 0,26 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011116 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019905 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049198 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035627 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,051208 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,048757 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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