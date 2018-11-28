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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç....

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018193 0,10 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,024299 0,10 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,026111 0,09 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022279 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017275 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027182 0,71 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039474 0,59 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023915 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011658 0,41 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,013380 0,38 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013871 0,34 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,027575 0,22 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,013308 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014406 0,55 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013659 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017019 0,31 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019699 0,31 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020192 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018669 0,08 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,051987 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035651 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049231 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,047892 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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