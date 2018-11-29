BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,022879 0,24 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,035358 0,23 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,051824 0,23 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,041912 0,23 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077166 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013074 0,22 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011553 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027666 1,78 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031897 1,67 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051466 0,74 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067152 0,67 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065149 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,013494 1,40 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010113 1,34 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087569 1,05 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,011884 0,84 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,057949 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020097 2,02 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013928 1,97 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015158 1,12 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009699 0,94 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014539 0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017049 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019932 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,052022 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035675 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049264 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

