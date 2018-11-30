BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029360 0,70 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,052884 0,56 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056624 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053912 0,53 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,024406 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013134 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024367 1,38 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017751 1,28 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065949 1,23 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017128 1,22 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067960 1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,089513 1,04 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010226 0,75 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013527 0,74 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013199 0,74 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012912 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014693 1,06 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009747 0,49 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020180 0,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013984 0,40 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017262 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018694 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049297 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,051310 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022946 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,052056 0,07





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