BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039542 1,36 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,042180 1,25 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,052211 1,25 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069163 1,23 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,051573 1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011562 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032404 1,94 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027853 1,90 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,054806 0,14 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051992 0,13 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,096949 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089666 2,31 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,064031 1,64 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048373 1,44 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058696 1,42 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043745 1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017637 0,77 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016472 0,65 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011280 0,42 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020345 0,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014108 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021719 0,60 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,021529 0,59 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022073 0,56 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021549 0,55 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013479 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018074 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020001 0,07 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018747 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,051451 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,052097 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

