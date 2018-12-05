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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,064059...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,064059 1,96 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,058759 1,91 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059006 1,72 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033387 1,69 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,040983 1,69 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011619 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032913 1,57 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040358 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028624 1,42 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,064528 0,78 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059042 0,59 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048638 0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043941 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017940 1,72 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017758 0,76 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015287 0,29 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016504 0,19 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014682 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022303 2,69 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013835 2,64 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022118 2,64 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013936 2,62 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,022885 2,61 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017117 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020015 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023024 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049467 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,051486 0,07


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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