BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018307 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017418 0,09 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,054980 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,050492 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032718 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,056331 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010250 0,10 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,018665 0,08 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,027713 0,08 Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,012684 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011164 0,05 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010279 0,04 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014581 0,03 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014706 0,01 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011776 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024031 0,38 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021157 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022717 0,27 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023143 0,26 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014094 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,052327 0,12 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018792 0,11 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020045 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035873 0,08 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,049083 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

