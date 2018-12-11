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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç....

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018460 0,69 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017299 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017471 0,07 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,055128 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,050617 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013688 0,24 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,027764 0,10 Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,032991 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF 0,022294 0,06 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,012310 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020103 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035974 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018157 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,052475 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049683 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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