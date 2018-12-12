BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041022 1,52 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043726 1,49 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071565 1,47 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081257 1,47 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056325 1,46 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011639 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027240 1,73 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031980 0,56 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023840 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089652 2,08 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059474 1,77 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048598 1,51 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063962 1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043505 1,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018246 1,32 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016562 0,50 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017869 0,34 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011789 0,14 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010779 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022789 1,32 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022605 1,32 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023385 1,32 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014137 1,31 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023214 1,31 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049724 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036001 0,08 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020118 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017198 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,051739 0,07





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