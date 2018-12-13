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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080772 0,28 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081478 0,27 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,053487 0,27 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041132 0,27 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,059887 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027781 1,99 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032305 1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043735 0,53 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,064110 0,23 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028896 0,20 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,015493 0,10 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059525 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018292 0,25 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011796 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024127 0,21 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021243 0,19 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,024945 0,11 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022537 0,11 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023745 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018872 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036032 0,09 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020135 0,08 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017211 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049761 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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