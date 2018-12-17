BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,053988 0,44 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,054661 0,40 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082215 0,40 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072345 0,39 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081507 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011662 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032421 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014117 0,23 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,015548 0,23 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029064 0,22 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,012359 0,19 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016194 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010276 0,31 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018355 0,23 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011197 0,19 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014594 0,18 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011823 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018924 0,21 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,051914 0,20 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,052677 0,20 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,049407 0,19 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021122 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

