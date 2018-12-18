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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044358...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044358 0,43 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082545 0,40 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,054875 0,39 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081824 0,39 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,054187 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011664 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040446 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013135 0,22 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012889 0,20 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013743 0,20 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012843 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012639 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018385 0,16 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017883 0,10 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011827 0,03 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,018534 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022520 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022785 0,04 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014236 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024093 0,04 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022256 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041421 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023224 0,06 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020200 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049920 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039141 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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