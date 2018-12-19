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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028365...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028365 0,59 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014990 0,36 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,048960 0,35 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021913 0,35 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,055589 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013000 0,39 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011666 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016380 1,62 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016759 1,58 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,079674 1,37 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049368 1,33 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021792 1,26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,086856 1,06 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009895 0,92 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017929 0,86 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020881 0,84 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029196 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013297 0,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019191 0,38 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013900 0,33 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015171 0,18 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011025 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022647 0,20 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023256 0,20 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014162 0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023428 0,20 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023149 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,051981 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018249 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,052443 0,06 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020213 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049952 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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