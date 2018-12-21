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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029173...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029173 2,25 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,049816 1,33 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022286 1,26 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015248 1,26 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034980 1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013306 2,26 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013087 2,19 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012786 2,06 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013567 1,95 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013309 1,94 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010286 0,17 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014664 0,14 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014620 0,11 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011219 0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014849 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020240 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050017 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023268 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017299 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036217 0,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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