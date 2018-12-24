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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç....

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053911 0,28 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015262 0,27 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017482 0,26 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022341 0,25 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056571 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011625 0,19 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013072 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019084 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029985 0,24 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050286 0,24 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043683 0,15 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,075838 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011490 0,67 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,013456 0,41 Anadolu Hayat Em. Stand. EYF 0,028261 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,017690 0,31 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014244 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009386 0,50 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013501 0,42 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019467 0,36 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014068 0,34 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,020583 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022723 0,77 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022544 0,76 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023150 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023322 0,76 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014097 0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036288 0,20 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019007 0,19 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050111 0,19 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020278 0,19 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018305 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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