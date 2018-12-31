BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057076 0,72 Anadolu Hayat Em. İkinci Borç. Araç. Gr. EYF 0,056439 0,70 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015374 0,52 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,024539 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,053199 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040871 0,75 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031002 0,51 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026860 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023245 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013223 0,65 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013454 0,61 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014352 0,60 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013369 0,60 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087023 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019220 0,23 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013331 0,23 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015224 0,21 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015705 0,20 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014925 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050364 0,20 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020379 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,054074 0,19 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018390 0,19 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,052855 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

