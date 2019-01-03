BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034061 0,91 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060590 0,88 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057767 0,86 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042016 0,84 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047743 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011618 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027601 2,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043310 0,89 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029196 0,65 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011590 0,36 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013857 0,29 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063278 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018384 1,18 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018086 0,18 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010399 0,12 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014715 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017182 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022896 1,35 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023443 1,34 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024061 1,34 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023259 1,34 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014644 1,33 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,053077 0,06 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020415 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036530 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050451 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,037595 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

