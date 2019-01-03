Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya moda GAP Trabzon Hayriye Karadeniz
Net yüzde 50 indirim
Net yüzde 50 indirim
Marmarabirlik iyi iş yaptı
Marmarabirlik iyi iş yaptı
HÜRSİM uçuracak
HÜRSİM uçuracak
Dünyaya örnek oldu
Dünyaya örnek oldu
Yeni personel alacak
Yeni personel alacak

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034061...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034061 0,91 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060590 0,88 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057767 0,86 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042016 0,84 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047743 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011618 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027601 2,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043310 0,89 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029196 0,65 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011590 0,36 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013857 0,29 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063278 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018384 1,18 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018086 0,18 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010399 0,12 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014715 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017182 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022896 1,35 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023443 1,34 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024061 1,34 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023259 1,34 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014644 1,33 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,053077 0,06 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020415 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036530 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050451 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,037595 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1