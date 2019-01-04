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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045702...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045702 1,98 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042919 1,95 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034724 1,95 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,085089 1,92 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056537 1,90 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011724 0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032708 4,25 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027910 1,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088469 2,07 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048752 1,94 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,064390 1,76 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029691 1,70 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,060153 1,27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018822 2,38 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018226 0,77 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016602 0,42 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014717 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024462 2,44 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023455 2,44 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024014 2,44 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024646 2,43 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023823 2,42 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048922 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017457 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036553 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019141 0,06 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,056362 0,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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