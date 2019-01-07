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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç....

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019900 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017767 0,17 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,055674 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,051488 0,16 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018776 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012947 0,57 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011737 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,020955 2,12 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016423 2,08 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,090943 2,02 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018676 2,00 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028464 1,98 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009843 1,52 NN Hay. Em. Karma EYF 0,086607 1,44 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017664 1,17 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044206 1,14 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029318 1,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013665 1,50 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009147 1,25 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018928 1,01 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013134 0,98 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010962 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036622 0,19 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023523 0,19 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020465 0,19 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018468 0,18 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017489 0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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