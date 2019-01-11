BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018864 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,051603 0,06 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,055800 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017809 0,06 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043076 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013106 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024058 1,12 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029913 0,28 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,075556 0,21 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046637 0,20 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,099770 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030072 0,56 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,014948 0,36 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011627 0,24 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,012996 0,20 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,050278 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019401 1,05 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009512 0,96 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013456 0,95 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014026 0,89 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011219 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025491 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023580 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036715 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019221 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021443 0,06 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,056596 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

