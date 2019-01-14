Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Bursa food istanbul dünya
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029660...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029660 0,93 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015484 0,79 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,054559 0,69 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015443 0,66 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,050571 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013150 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041069 1,60 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024325 1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030128 0,72 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053592 0,71 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016888 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013528 1,02 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013290 0,96 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013791 0,93 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013001 0,91 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013526 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011943 0,18 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010398 0,17 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014773 0,17 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011342 0,16 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020886 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049210 0,20 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021486 0,20 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023626 0,20 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017565 0,19 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050793 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1