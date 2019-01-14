BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029660 0,93 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015484 0,79 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,054559 0,69 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015443 0,66 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,050571 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013150 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041069 1,60 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024325 1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030128 0,72 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053592 0,71 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016888 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013528 1,02 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013290 0,96 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013791 0,93 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013001 0,91 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013526 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011943 0,18 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010398 0,17 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014773 0,17 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011342 0,16 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020886 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049210 0,20 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021486 0,20 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023626 0,20 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017565 0,19 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050793 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

