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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035152...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035152 1,19 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050351 1,05 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037744 0,98 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034075 0,97 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,049052 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011915 0,93 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013172 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034525 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030395 0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029380 0,86 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022086 0,72 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053943 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,066016 0,79 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029961 0,79 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045345 0,77 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091544 0,71 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050390 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018967 1,28 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018351 0,38 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016848 0,37 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009501 0,15 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,018816 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024961 1,50 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015079 1,49 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024320 1,49 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023753 1,49 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015191 1,49 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,053631 0,09 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020568 0,07 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019269 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050828 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036808 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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