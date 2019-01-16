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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç....

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,054927 0,96 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015538 0,80 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033572 0,76 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,054106 0,74 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,050859 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013242 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017238 1,56 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016689 1,32 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024610 1,31 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056614 1,28 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,077299 1,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,089332 1,41 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021409 1,20 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013429 1,17 NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,037636 1,09 Anadolu Hayat Em. Stand. EYF 0,028754 1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019497 0,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013525 0,68 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009557 0,59 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014057 0,51 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017287 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049275 0,08 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,056774 0,07 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019282 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039842 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021512 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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