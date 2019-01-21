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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084528...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084528 1,09 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030297 1,03 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056146 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083816 0,99 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074399 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013549 0,86 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011919 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025837 2,24 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018525 1,83 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052946 1,72 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027040 1,67 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,085806 1,67 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019077 1,40 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022401 1,35 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,052190 1,28 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010567 1,23 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051004 1,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009799 1,70 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014490 1,61 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013884 1,45 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019985 1,40 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011438 1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039967 0,19 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,016978 0,19 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019341 0,19 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,054600 0,19 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,053662 0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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