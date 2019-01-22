BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084793 0,31 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056296 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084029 0,25 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055540 0,24 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,061764 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034175 0,35 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053103 0,30 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023299 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,013326 0,31 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065661 0,23 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,063032 0,22 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,012843 0,22 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011419 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020056 0,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013932 0,35 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009821 0,22 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011458 0,17 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,018952 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,050522 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036971 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042313 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023741 0,06 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020656 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

