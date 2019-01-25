BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030571 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,055846 0,74 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015780 0,52 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,054520 0,47 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018057 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013775 0,83 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011961 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026834 2,39 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019272 1,77 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,112731 1,75 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071407 1,73 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062049 1,73 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022967 1,23 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017869 1,22 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010801 1,07 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019498 1,04 NN Hay. Em. Karma EYF 0,096476 1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014422 1,76 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020750 1,75 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014963 1,57 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010124 1,48 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011620 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,054904 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042391 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,053664 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040066 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,050614 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

