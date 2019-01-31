BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031115 0,83 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015964 0,60 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056503 0,59 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,052253 0,57 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,059048 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013923 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046592 0,93 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029250 0,82 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,085099 0,45 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052491 0,45 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,099162 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014218 0,92 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014200 0,87 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014071 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014378 0,80 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014526 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021254 1,18 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014771 1,13 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015285 0,64 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017600 0,28 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011750 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049727 0,07 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,057293 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,053381 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017082 0,06 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020769 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

