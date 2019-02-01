BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031826 2,29 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016190 1,42 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059198 1,22 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,038981 1,14 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,052843 1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013957 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027376 0,67 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034318 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029326 0,26 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063906 0,23 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,115683 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014380 2,20 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015494 2,06 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014507 2,03 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014670 2,03 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014817 2,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017784 1,05 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010620 0,64 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015139 0,50 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015036 0,49 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014840 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049764 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021720 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040239 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017093 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,053894 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

