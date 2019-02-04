BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057371 0,48 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031958 0,41 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016166 0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,055796 0,36 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,059802 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011220 0,99 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014538 0,94 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015596 0,66 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014589 0,57 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,014017 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010663 0,40 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,015071 0,35 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,018110 0,34 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011141 0,32 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015235 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023284 0,18 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024391 0,16 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025587 0,16 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014523 0,15 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023897 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019508 0,20 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,038311 0,19 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,037267 0,19 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,054126 0,19 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,055240 0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

