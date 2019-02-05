BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,055764 0,41 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033544 0,40 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047430 0,39 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,048928 0,35 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033057 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012057 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029226 0,50 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034238 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014470 0,54 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017753 0,54 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065376 0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045506 0,32 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012671 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018238 0,51 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015644 0,18 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010682 0,18 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015104 0,17 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015165 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020832 0,06 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049873 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017802 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,055102 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,037290 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)