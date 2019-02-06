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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030191...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030191 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018087 0,07 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,056624 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,052397 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034561 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013881 0,25 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012058 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027017 1,08 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021076 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033592 0,71 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051594 0,41 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,097469 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,063635 0,87 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,093539 0,58 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024254 0,50 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051624 0,49 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023216 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017049 0,34 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016421 0,19 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011154 0,09 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014833 0,07 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,018130 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017145 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054060 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017813 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,055308 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019531 0,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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