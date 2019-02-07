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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056131 0,63 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045193 0,63 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,058707 0,61 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,085534 0,58 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,061590 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013910 0,21 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012077 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027275 0,95 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044619 0,55 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083795 0,17 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,097637 0,17 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,110549 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,094133 0,64 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051889 0,51 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,013158 0,45 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029678 0,45 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065660 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015108 1,01 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017150 0,59 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014540 0,42 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018248 0,39 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016484 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014605 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023979 0,25 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014484 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023358 0,24 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023836 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,053601 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040306 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021792 0,06 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049929 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042646 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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