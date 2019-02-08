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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049130 0,43...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049130 0,43 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033551 0,35 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047478 0,33 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033238 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036977 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012127 0,41 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013926 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072463 0,52 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044837 0,49 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022312 0,49 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024155 0,46 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,104567 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010583 0,57 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023390 0,38 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011303 0,33 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,013198 0,30 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011182 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011801 0,85 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017284 0,78 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010252 0,58 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018342 0,52 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014600 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023077 0,09 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024351 0,09 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024721 0,09 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021776 0,08 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025544 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017835 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,055203 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,037358 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019555 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054126 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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