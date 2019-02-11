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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031813...

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031813 0,62 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,061742 0,46 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,039009 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,055688 0,45 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059181 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012153 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045304 1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028814 0,14 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054831 0,09 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,104599 0,03 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024160 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014452 0,79 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015500 0,72 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014657 0,65 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014512 0,62 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014512 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012181 0,16 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018388 0,15 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015162 0,13 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021406 0,13 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010725 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024092 0,40 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014551 0,39 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014673 0,39 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023464 0,39 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023334 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040406 0,19 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,054360 0,19 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,055479 0,19 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042751 0,19 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017868 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran FonlarFon Piyasası
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